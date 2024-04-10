Kala Chef Juna Dapat Bingkisan Lebaran Berisi Peyek dari Tetangga

HIDUP bertetangga selalu menawarkan cerita tersendiri. Di momen Lebaran seperti sekarang, ada banyak tetangga yang kerap kali membagikan kue atau masakan hasil buatannya.

Pengalaman ini yang dialami Chef Juna. Menariknya, dia dapat 'bingkisan' makanan ringan berupa peyek kacang dari tetangganya di momen Lebaran 2024.

Penilaian Chef Juna terhadap peyek kacang bikinan tetangganya pun mampu mencuri perhatian netizen. Memangnya apa komen Chef Juna soal peyek kacang bikinan tetangganya itu?

"Renyah, garing, dan nikmat," kata Chef Juna melalui unggahan Instagram @junarorimpandeyofficial, dikutip MNC Portal, Rabu (10/4/2024).

Di momen yang sama, Chef Juna bercerita kalau dirinya sangat bahagia setiap Lebaran tiba. Sebab, dia dapat banyak kiriman dari tetangga rumahnya.

"Asiknya kalau pas Lebaran itu, banyak dapat kiriman dari tetangga. Salah satunya ini (peyek kacang). Idaman sekali. Thank you Bu Haji," kata Chef Juna.