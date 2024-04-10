Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Sholat Ied Desak-desakan, Sujud Aja Sulit

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |14:15 WIB
Viral Momen Sholat Ied Desak-desakan, Sujud Aja Sulit
Viral Salat Ied. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEJADIAN unik saat Sholat Ied di Hari Idul Fitri 2024 dibagikan netizen di media sosial. Bukan soal baju apa yang dipakai saat sholat, melainkan tempat ibadah yang tak biasa.

Ya, satu video dibagikan akun X @hiburandisosmed memperlihatkan momen sholat ied 'empet-empetan' atau desak-desakan. Kejadian ini tidak diketahui ada di mana.

Viral Salat Ied

Terlihat di video yang sudah ditonton 5 ribuan netizen itu jamaah pria sholat Ied bersemangat untuk ibadah, tapi tempatnya tidak cukup. Alhasil, ada jamaah yang sulit sujud dan memilih untuk tetap berdiri.

Ada juga jamaah yang sampai memalingkan badannya ke arah bukan kiblat untuk tetap bisa sujud. Sekali lagi, ini terjadi karena area sholat yang tidak luas sedangkan jamaah di sana membludak.

Temuan netizen siap-siap bikin Anda kaget. Ya, netizen komentar begini, "Yang ngerekam malah pada enggak sholat," ungkap @upi***, dikutip MNC Portal, Rabu (10/4/2024).

Ya, perekam video viral ini tidak sholat Ied di hari Lebaran. Dia malah asyik merekam kejadian ini. Tapi, kalau tidak ada video ini, tidak akan tahu bahwa ada kejadian seperti itu.

Halaman:
1 2
      
