Viral Ukhti Sholat Ied Pakai Kostum Cosplay Kamisato Ayaka

KEJADIAN unik saat Sholat Ied di Hari Lebaran kerap kali terjadi. Terbaru muncul konten video memperlihatkan seorang perempuan Sholat Ied pakai kostum cosplay.

Ya, ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi, karena memang benar adanya. Video viral ini dibagikan ulang oleh akun Instagram @folkshitt, memperlihatkan seorang ukhti berada di area masjid dengan pakaian tak biasa.

Selidik punya selidik, perempuan itu mengenakan kostum cosplay Kamisato Ayaka, salah satu karakter yang ada di Genshin Impact. Dia terlihat tidak malu mengenakan busana tersebut di momen yang istimewa ini.

Video asli direkam oleh akun @n_raahmahh, namun saat MNC Portal mengecek ke akun yang bersangkutan, video tidak ditemukan. Yang ada hanya video si netizen setelah sholat Ied bersama teman-temannya.

Terlihat di situ kalau perekam video datang ke masjid untuk sholat Ied bersama dengan teman-temannya. Nah, terkait dengan kenapa video viralnya tidak ada lagi di akunnya, belum ada keterangan lebih lanjut soal itu.