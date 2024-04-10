Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Desta Lebaran dengan Natasha Rizky, Netizen: Ayolah Rujuk

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |11:33 WIB
Potret Desta Lebaran dengan Natasha Rizky, Netizen: Ayolah Rujuk
Desta dan Keluarga Rayakan Lebaran. (Foto: Instagram)
A
A
A

MESKI sudah resmi bercerai pada Juni 2023 lalu, Desta tetap merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama ketiga anaknya dan juga dengan mantan istrinya, Natasha Rizky. 

Bahkan Lebaran 2024 ini mereka tampil kompak dengan busana muslim seragam yang menjadi hasil karya dari brand milik Natasha Rizky. 

Hal ini sontak menjadi sorotan publik, pasalnya pada Lebaran tahun lalu, Desta memilih untuk menggunakan baju yang berbeda sendiri, tak seragam dengan Natasha Rizky dan ketiga anaknya. 

Yuk intip potret kebersamaan Desta, Natasha Rizky, dan ketiga anaknya dalam merayakan Lebaran 2024, seperti dihimpun dari Instagram @desta80s, Rabu (10/4/2024).

Desta bersama Trio Strong

Desta Lebaran

Desta tampak mengabadikan momen bersama dengan ketiga anaknya yang akrab disebut Trio Strong. Mereka berpose seperti zig-zag yang di paling depan ada putra bungsunya yaitu Miguel, kemudian diikuti dengan Miskha, lalu ada Megumi dan Desta di paling belakang. 

Desta dan putra bungsunya kompak pakai baju koko

Desta Lebaran

Pria 47 tahun itu tampak sedang berfoto bersama putra semata wayangnya, Miguel Arrawsya Janied. Keduanya kompak menggunakan baju koko berwarna coklat muda dengan sedikit sentuhan abu-abu muda. Tak cuma itu, pose keduanya pun ikut serasi dengan menampilkan tangan namaste.

Foto keluarga bersama Natasha Rizky

Desta Lebaran

Meski telah bercerai, namun Desta dan Natasha Rizky selalu meluangkan waktunya untuk hadir di momen-momen penting bagi ketiga buah hatinya. Bahkan Lebaran kali ini, kelimanya kompak menggunakan busana senada. Mereka tampak tersenyum manis ke arah kamera.

