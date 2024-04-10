Potret Dian Sastrowardoyo Rayakan Lebaran 2024, Selfie Cantik Pakai Mukena

HARI Raya Idul Fitri biasanya akan dimulai dengan ibadah sholat Ied. Bahkan masyarakat sudah berbondong-bondong sejak pagi demi bisa sholat di dalam masjid.

Hal ini juga dilakukan oleh aktris cantik Dian Sastrowardoyo. Melalui akun Instagramnya, wanita 42 tahun itu sempat mengabadikan beberapa foto spesial Lebaran.

Dalam unggahan tersebut, Dian Sastrowardoyo tampak begitu anggun ketika menggunakan mukena. Penasaran? Yuk simak 4 potret Dian Sastrowardoyo di Hari Lebaran 2024 seperti dihimpun dari Instagram @therealdisastr.

Selfie pakai mukena sebelum sholat Ied

Dian Sastrowardoyo tampak mengenakan mukena bernuansa floral dengan nuansa biru dan merah. Selain itu, di beberapa bagiannya pun mukena tersebut dipercantik dengan renda-renda putih. Meski tak menggunakan banyak make up, pesona seorang Dian Sastrowardoyo tetap begitu terpancarkan.

Tampil anggun dalam busana modest

Ibu dua anak itu pun sempat mengabadikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya menggunakan celana outer semi transparan di bagian pundaknya. Dian Sastrowardoyo juga melengkapi sebuah kain dengan pinggiran renda yang digunakan untuk menutupi bagian rambutnya.