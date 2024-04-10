Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Zee JKT48, Akhirnya Lulus dari JKT48 setelah 6 Tahun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:13 WIB
5 Potret Cantik Zee JKT48, Akhirnya Lulus dari JKT48 setelah 6 Tahun
Zee JKT48. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Azizi Asadel atau yang dikenal sebagai Zee JKT48 tengah menjadi perbincangan publik. Sebab, putri dari Fadlan Akhmad ini mengumumkan kelulusannya dari JKT48.

Setelah 6 tahun berkarier di JKT48, Zee memutuskan keluar dari zona nyaman untuk mencapai lebih banyak prestasi. Zee juga mengaku bersyukur atas ilmu yang telah ia dapatkan selama bergabung dengan JKT48 generasi ketujuh.

Meski demikian, Zee tidak menjelaskan secara gamblang mengenai alasan dirinya lulus. Kemungkinan lulusnya Zee dari JKT48 ini untuk mengejar kariernya di dunia akting. Sejak saat itu sosoknya pun jadi sorotan. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret cantik Zee JKT48 yang sering ia unggah di Instagram pribadinya, @jkt48.zee.

Pose imut

Zee JKT48

Melalui postingannya di Instagram Zee kerap mengunggah aktivitasnya, termasuk saat liburan. Seperti di foto ini saat ia liburan ke Jepang, Zee tak melewatkan berfoto dengan latar perkotaan di Tokyo.

Gayanya terlihat stylish memakai leather jacket warna hitam dan aksen bulu-bulu yang menghangatkan tubuhnya. Ia pose memegang pipi sambil tersenyum dan menutup mata. Posenya imut banget.

"Waduh bidadari lagi senyum," kata @nbii***

"Emang boleh gemes begini Zee?," tambah @sherlina***

Punya senyum manis

Zee JKT48

Selain berparas cantik, pemeran film Ancika ini juga memiliki senyum yang manis. Seperti di foto ini dia pose di trotoar memakai jaket putih sambil menoleh ke kamera. Tak lupa dia menebarkan senyum manisnya, cantik pol!

Tampil elegan

Zee JKT48

Biasa tampil tomboi, gaya fashion Zee di foto ini nampak beda. Saat menghadiri acara gala premier film pertamanya, Zee tampil elegan memakai slim dress dengan model korset. Pada bagian bawah gaun itu menggunakan material velvet sehingga memberi kesan mewah pada penampilannya. Bagian rok itu juga memiliki belahan tinggi hingga paha.

Ia padukan tampilannya dengan high heels. Sementara itu aura cantiknya begitu terpancar dengan makeup tebal dan styling rambut disanggul.

"Neng geulis," ucap @faran***

Halaman:
1 2
      
