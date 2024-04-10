Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kalap Makan saat Lebaran? Ini 6 Tips agar Berat Badan Tetap Terjaga

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |01:00 WIB
Kalap Makan saat Lebaran? Ini 6 Tips agar Berat Badan Tetap Terjaga
Tips menjaga berat badan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MOMENTUM Lebaran menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu. Bukan cuma bersilaturahmi bersama sanak saudara, melainkan juga untuk menyantap berbagai macam menu makanan khas Lebaran. Makanan seperti opor ayam, sayur ketupat, sambal goreng ati, dan rendang kerap kali bikin kalap saat menyantapnya.

Selain itu banyak pula masyarakat yang menyantap berbagai camilan dan kue-kue Lebaran. Kalau terus-terusan kalap, maka Anda harus bersiap-siap untuk menghadapi angka timbangan yang semakin bertambah.

Oleh karenanya, dibutuhkan beberapa strategi khusus untuk mengatasi rasa kalap saat menyantap makanan Lebaran. Penasaran? Yuk simak selengkapnya, seperti dilansir EMC Health Care, Kamis (11/4/2024).

1. Kurangi konsumsi gula

Kue-kue dan minuman manis memang tampak menggoda ketika hari Lebaran. Namun Anda sebaiknya mengurangi konsumsi makanan ataupun minuman manis berlebih. Sebab hal ini bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung

Makanan manis

2. Jangan lewatkan sarapan

Sesibuk apapun kondisi Anda pada hari Lebaran, Anda sebaiknya tetap harus menyempatkan untuk sarapan. Pasalnya sarapan bisa mencegah tubuh merasa lapar yang berlebih. Sehingga ketika makan siang, Anda tidak kalap dalam mengambil porsi makan.

3. Perhatikan porsi makan

Jika ada banyak menu santapan Lebaran, Anda bisa cicipi semuanya tetapi dalam ukuran porsi yang kecil dan sedikit. Hal ini bisa menghindari makan berlebihan yang bisa membuat perut tak nyaman dan naik berat badan berlebih. Sebaiknya, Anda juga mengunyah makanan secara perlahan agar bisa dicerna tubuh dengan sempurna.

4. Minum air yang cukup

Asupan cairan tubuh juga tak kalah penting untuk diperhatikan selama merayakan Lebaran. Seringkali orang-orang lupa minum air putih hanya karena lebih memilih untuk minum minuman manis. Air putih juga membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.

Halaman:
1 2
      
