Viral Sholat Ied dengan View Gunung Memukau, Ternyata di Sini Lokasinya!

SHOLAT Idul Fitri 2024 merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu saat lebaran tiba. Untuk melakukan ibadah tersebut, umat muslim biasanya berbondong-bondong ke masjid hingga lapangan terdekat yang dijadikan Sholat Ied.

Namun, ada beberapa lokasi Sholat Ied yang memiliki pemandangan yang cukup langka. Salah satunya yang berada di Wonosobo, Jawa Tengah.

Pasalnya, lokasi Sholat Ied yang tepatnya berada di Dusun Garung, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar tersebut memiliki pemandangan yang luar biasa indah.

Alih-alih berada di tengah pemukiman atau pinggir jalan pada umumnya, lokasi Sholat Ied di Desa Garut tersebut justru berada di atas hamparan rumput nan hijau.

Selain itu, para warga yang melakukan Sholat Ied di sana juga disuguhkan dengan indahnya pemandangan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro dari kejauhan.

(Foto: TikTok/@dwi_riyantoo)

Penampakan indahnya lokasi Sholat Ied yang ada di Dusun Garung tersebut diabadikan dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @dwi_riyantoo.

“MasyaAllah the real di bawah langitMu ku bersujud,” tulis akun tersebut, disertai dengan sematan lokasi Desa Garung, Wonosobo.

Lokasi sholat yang berada di lapangan desa tersebut tentunya tidak hanya terkenal menyajikan pemandangan nan indah, namun juga terkenal dengan kesejukan udara paginya. Hal tersebut terlihat dari kabut tipis yang tampak menyelimuti langit biru nan cerah di lokasi tersebut.

Warga yang memenuhi area lapangan di Dusun Garung tersebut pun tampak terlihat begitu kusyu dan khidmat ketika melaksanakan Sholat Ied dengan pemandangan yang luar biasa indah itu.