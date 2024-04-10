Manfaatkan Libur Lebaran, Wisatawan Antusias Berburu Sunset di Pantai Ancol

RIBUAN wisatawan dari berbagai daerah begitu antusias menghabiskan waktu libur Lebaran di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Terlebih di hari pertama Lebaran ini, salah satu destinasi yang banyak dipilih pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ke Pantai Ancol.

Sejak siang menjelang sore Pantai Ancol sudah dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak hingga para lansia tampak bersantai menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi.

Berdasarkan pantauan dari MNC Portal, Rabu (10/4/2024), sejak pukul 17.15 WIB matahari masih bersinar cukup terik.

(Foto: Devi Pattricia/MPI)

Bahkan para pengunjung yang tadinya duduk di pesisir pantai ikut memadati kawasan Love Bridge untuk mengabadikan momen matahari yang hendak terbenam.

Tidak jarang para pengunjung pun ikut mengambil foto selfie dan mengabadikan momen cantik bersama dengan pasangan. Namun tak lama kemudian, tepatnya pada pukul 17.31 WIB, matahari tampak mulai tertutupi oleh awan.

Meski begitu, para pengunjung tetap menunggu di sekitar jembatan dan pinggir pantai hingga cahaya matahari tersebut tak terlihat lagi.