Libur Lebaran 2024, Tarian Rampak Bedug Khas Banten Hibur Wisatawan di TMII

TAMAN Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi salah satu buruan wisatawan di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pasalnya, destinasi ini kental akan budaya dan ciri khas adat istiadat khas Nusantara.

Selain menawarkan sejumlah budaya, hari raya Idul Fitri pertama ini juga ada sejumlah festival dan pertunjukan tarian dari sejumlah daerah di Tanah Air. Salah satunya Tarian Rampak Bedug dibawakan oleh Sanggar Kembang Tanjung, Pandeglang Banten.

Pantauan di lokasi, pertunjukan tarian rampak bedug dimulai sekitar pukul 16.10 WIB dengan formasi 8 personel lengkap dengan pakian khas Banten.

Tarian baru berjalan sekitar 5 menit, sejumlah wisatawan begitu antusias dan mengabadikannya lewat ponsel pribadi mereka masing-masing.

(Foto: Selvianus/MPI)

Leader Sanggar Kembang Tanjung Pandeglang Banten, Datuk (40) menjelaskan, tarian rampak bedug merupakan sebuah tarian mengutamakan kebersamaan dengan instrumen musik telah di aransemen pihaknya.

"Kalau ini tarian khas tradisional Banten asalnya dari Kota Pandeglang namanya tarian Rampak Bedug dengan komposisi dan instrumen-instrumen lain yang nuansanya terus endingnya," kata Datuk saat ditemui di Taman Mini Indonesia indah (TMII), Rabu (10/4/2024).

"Komposisi-komposisi dan aransemen-aransemen sebagai bentuk kebersamaan dan kemakmuran untuk masyarakat yang beragam," sambungnya.

Ia menambahkan, tarian rampak bedug ini tentunya memiliki makna tersendiri, salah satunya mengenai kebersamaan. Yang mana, kebersamaan itu terlahir dari gerakan hingga kombinasi musik yang sama dalam pertunjukan tariannya.