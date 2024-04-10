Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cinta Laura Salat Ied Lebaran 2024 di Rumah, Titi DJ Salfok ke Mukena!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |18:45 WIB
Cinta Laura Salat Ied Lebaran 2024 di Rumah, Titi DJ Salfok ke Mukena!
Cinta laura salat ied di rumah. (Foto: Instagram @herdianak)
A
A
A

CINTA Laura merayakan Lebaran 2024. Hal ini terungkap dari postingan Cinta Laura di akun Instagramnya @claurakiehl maupun di akun Instagram mamanya, @herdianak. Menariknya, di postingan @herdianak kita bisa melihat seperti apa penampilan Cinta Laura jika sedang salat dan mengenakan mukena.

Ya, mama Cinta Laura membagikan video singkat momen mereka salat Ied Lebaran 2024. Tak seperti banyak orang, Cinta dan mamanya memilih untuk salat Ied di rumah saja.

"Salat Ied di rumah saja dengan bidadari kesayangan," tulis Herdiana Kiehl, mama Cinta Laura, dikutip MNC Portal, Rabu (10/4/2024).

Di video tersebut, Cinta dan mama kompak mengenakan mukena putih yang punya detail brokat sama persis. Uniknya, mukena itu tidak punya karet di sisi kepala, yang biasanya diperlukan untuk mengencangkan bagian kepala agar mukena tidak merosot saat sujud.

CInta Laura

Tak hanya soal mukena yang samaan, momen Cinta Laura memberikan pose 'rawr' di akhir video pun menyita perhatian sekalian. Entah kenapa Cinta memberikan pose seperti itu, tapi banyak netizen yang dibuatnya gemas.

"Gemas amat lihat pose terakhir Cinta," tulis @neti***.

Di kolom komentar, banyak netizen yang mengucapkan selamat Lebaran untuk Cinta Laura dan keluarganya. Beberapa juga memuji kecantikan dua perempuan ini.

"Cantik banget momi dan Cinta," tulis @meysi***.

"Mama dan keluarga, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin," tulis @dian***.

"Aku juga sholat Ied sudah 13 tahun selalu di rumah. Eid Mubarak," tulis @ibu***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
