Potret Mewah Baju Lebaran Tasya Farasya, Netizen : Si Paling Shimmer

SELEBGRAM dan beauty influencer Tasya Farasya memilih tampil dengan ‘look’ yang lebih ‘shimmery’ alias bersinar. Tasya tampak menggunakan setelan berwarna cokelat dari bahan satin yang berkilauan, dengan luaran tile transparan yang dipenuhi dengan detail payet dan berkilauan.

Penampilan Tasya Farasya dengan outfit Lebarannya kali ini tampak diabadikan dalam sebuah video yang ia unggah di akun Instagramnya. Usut punya usut, outfit lebaran nan berkilauan yang dikenakan Tasya Farasya merupakan salah satu koleksi dari Asky Febrianti.

“Ied look tahun iniiiii @askyfebrianti,” tulis Tasya Farasya, di keterangan unggahan akun Instagramnya, @tasyafarasya, Rabu, (10/4/2024).

Meski memiliki cutting yang simpel, namun look baju lebaran yang dikenakan Tasya Farasya kali tampak terlihat mewah.

Alih-alih menggunakan bahan shimmer, pakaian tersebut justru menggunakan detail full payet di bagian luaran untuk memberikan nuansa kilau khas Hari Raya.

Penampilan Tasya Farasya dengan outfit baju lebaran nan berkilauan itu lantas sukses mencuri perhatian netizen.

Hal tersebut terlihat dari kicauan yang membanjiri kolom komentar postingan Tasya Farasya itu. Banyak yang menilai bahwa outfit lebaran Tasya Farasya merupakan definisi baju shimmer yang sesungguhnya.