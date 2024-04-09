Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Baju Lebaran ala Kaleng Khong Guan, Netizen: Isinya Rengginang?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |07:08 WIB
Viral Baju Lebaran ala Kaleng Khong Guan, Netizen: Isinya Rengginang?
Viral Baju Kong Guan. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERBAGAI baju Lebaran unik memang tengah ramai diperbilhatkan di media sosial. Konten kreator Anam Chenel pun tidak mau ketinggalan, dia membuat baju lebaran unik dengan tema Khong Guan.

Baju Lebaran 'Khong Guan' itu mengambil inspirasi dari kue Lebaran yang sangat ikonik yaitu 'Khong Guan' yang menampiklan keluarga tanpa ayah tersebut. Kaleng yang selalu menemani momen Idul Fitri itu jadi ide awal dibuatnya baju unik tersebut.

Dari konten video Instagram @anam_chenel, bisa dilihat bersama kalau baju tersebut super nyentrik. Kalah itu baju shimmer shimmer yang lagi viral di media sosial.

Viral Baju Kong Ghuan

Bagaimana tidak, baju 'Khong Guan' punya detail pattern yang sangat mentereng. Pola besar kaleng biskuit tersebut mejeng di semua sisi baju, tak terkecuali peci sebagai aksesori pelengkap.

Supaya kesan Lebaran semakin terasa, anam tidak membuat celana dengan pattern kaleng biskuit tersebut, melainkan sarung. Seniat itu dia membuat pakaian ini.

Kalau dilihat dari dekat, baju Lebaran 'Khong Guan' ini dibuat dari material terpal yang mana desain depannya mengambil dari ikonik kaleng biskuit Lebaran.

Kain terpal kemudian dipola menjadi kemeja dan sarung lipat. Supaya awet dan benar-benar dapat dipakai, kancing dan detail lainnya ditambahkan. Keren banget, bukan?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement