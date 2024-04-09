Viral Baju Lebaran ala Kaleng Khong Guan, Netizen: Isinya Rengginang?

BERBAGAI baju Lebaran unik memang tengah ramai diperbilhatkan di media sosial. Konten kreator Anam Chenel pun tidak mau ketinggalan, dia membuat baju lebaran unik dengan tema Khong Guan.

Baju Lebaran 'Khong Guan' itu mengambil inspirasi dari kue Lebaran yang sangat ikonik yaitu 'Khong Guan' yang menampiklan keluarga tanpa ayah tersebut. Kaleng yang selalu menemani momen Idul Fitri itu jadi ide awal dibuatnya baju unik tersebut.

Dari konten video Instagram @anam_chenel, bisa dilihat bersama kalau baju tersebut super nyentrik. Kalah itu baju shimmer shimmer yang lagi viral di media sosial.

Bagaimana tidak, baju 'Khong Guan' punya detail pattern yang sangat mentereng. Pola besar kaleng biskuit tersebut mejeng di semua sisi baju, tak terkecuali peci sebagai aksesori pelengkap.

Supaya kesan Lebaran semakin terasa, anam tidak membuat celana dengan pattern kaleng biskuit tersebut, melainkan sarung. Seniat itu dia membuat pakaian ini.

Kalau dilihat dari dekat, baju Lebaran 'Khong Guan' ini dibuat dari material terpal yang mana desain depannya mengambil dari ikonik kaleng biskuit Lebaran.

Kain terpal kemudian dipola menjadi kemeja dan sarung lipat. Supaya awet dan benar-benar dapat dipakai, kancing dan detail lainnya ditambahkan. Keren banget, bukan?