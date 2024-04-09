Aries hingga Scorpio, 4 Zodiak Dikenal Paling Posesif ketika Berhubungan

CINTA memang indah, tapi bisa menjadi racun jika diiringi rasa cemburu dan posesif yang berlebihan.

Sedikit banyak, sifat atau karakter seperti ini bisa terbentuk dari karakter bawaan alami dari zodiak yang dimiliki. Sebab, disebutkan ada beberapa zodiak yang terkenal memiliki sifat posesif.

Apakah Anda termasuk salah satu di antaranya? Atau mungkin pasanganmu sendiri? Melansir dari Astrotalk, Sabtu (131/4/2024) berikut empat zodiak yang sangat posesif dalam menjalani suatu hubungan.

1. Aries: Memiliki sifat yang penuh gairah dan berapi-api, Aries bisa menjadi sangat posesif dalam hubungan. Mereka ingin selalu dekat dengan pasangan dan memastikan bahwa pasangannya selalu ada untuk mereka. Zodiak ini mengekspresikan cinta mereka dengan cara yang terkadang terlihat cemburu atau posesif.

2. Taurus: Meski termasuk dalam tipe pasangan setia, Taurus juga bisa menjadi posesif loh! Hal ini karena keinginan mereka akan stabilitas dan keamanan dalam berhubungan asmara Mereka ingin melindungi hubungan yang sudah dibangun dengan susah payah.