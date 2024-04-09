5 Zodiak Wanita Paling Suka Caper, Leo Nomor 1

APAKAH Anda pernah bertemu dengan wanita yang selalu ingin menjadi pusat perhatian? atau justru mungkin diri sendiri adalah salah satu dari tipe wanita seperti ini?

Menariknya, karakter seseorang yang seperti ini menurut astrologi, ada beberapa zodiak wanita yang memiliki kecenderungan untuk lebih caper (cari perhatian) dibandingkan yang lain. Melansir dari Astrotalk, Sabtu (13/4/2024) inilah daftar kelima zodiak yang dikenal suka menjadi pusat perhatian.

1. Leo: Wanita Leo umumnya adalah orang yang ceria dan selalu ingin tampil menonjol. Mereka senang dipuji dan menjadi pusat perhatian. Para Leo punya percaya diri dan pesona yang luar biasa, sehingga mudah menarik perhatian orang.

Kehadiran mereka yang menarik sering kali membuat dirinya menjadi pusat perhatian, dan mereka senang berada di lingkungan sosial di mana semua orang memperhatikan dirinya.

2. Libra: Perempuan Libra adalah orang yang menarik dan mudah bergaul, serta senang berada di situasi yang harmonis, begitu terkoneksi dengan orang lain. Si Libra senang diperhatikan dan dihargai karena mereka memiliki selera estetika yang tinggi dan senang dikelilingi oleh keindahan. Mereka sering caper lewat gaya berpakaian yang modis dan sikap dirinya.