Viral Abaya Glow in The Dark, Baju Lebaran yang Gak Kalah dari Bus Malam

INDUSTRI fashion memang terus mengeluarkan tren-trennya yang akan dipakai di Hari Raya Lebaran. Tentunya banyak umat muslim yang ingin tampil memesona saat berkumpul bersama keluarga.

Setelah ramai tren baju shimmer yang diprediksi akan tren di Lebaran, kini muncul abaya glow in the dark. Video tersebut dibagikan oleh akun X @feedemady.

"Next level abaya RGB, menyala abayaku," tulis akun tersebut.

Dalam video itu, terlihat seorang wanita sedang menunjukkan baju Lebarannya yang nampak mewah dengan model abaya. Bila dilihat sekilas, abaya berwarna putih itu terlihat simple namun tetap mewah dengan aksen bordir emas. Dia memadukan tampilannya dengan high heels warna putih.

Baju abaya ini terlihat biasa seperti baju pada umumnya. Namun ketika wanita itu mematikan lampu, ternyata baju ini memancarkan lampu yang hanya terlihat dalam kondisi gelap.

Rupanya baju abaya tersebut glow in the dark. Aksen bordir berwarna emas pada abaya itu berubah menjadi garis lampur yang berubah warna menjadi merah, hijau dan biru. Sementara itu pada bagian beltnya menyala warna merah.

Wanita itu nampak percaya diri menunjukkan abaya glow in the dark-nya. Kalau dilihat, baju dengan banyak lampu ini vibesnya kayak bus telolet yah? Berani coba pakai gak nih pas momen Lebaran?

"Mana yang shimmer? Masih kalah sama baju Lebaran saya," demikian tulisan caption yang disematkan pada video tersebut.