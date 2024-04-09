Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Abaya Glow in The Dark, Baju Lebaran yang Gak Kalah dari Bus Malam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |22:24 WIB
Viral Abaya Glow in The Dark, Baju Lebaran yang Gak Kalah dari Bus Malam
Vira Baju RGB. (Foto: X)
A
A
A

INDUSTRI fashion memang terus mengeluarkan tren-trennya yang akan dipakai di Hari Raya Lebaran. Tentunya banyak umat muslim yang ingin tampil memesona saat berkumpul bersama keluarga.

Setelah ramai tren baju shimmer yang diprediksi akan tren di Lebaran, kini muncul abaya glow in the dark. Video tersebut dibagikan oleh akun X @feedemady.

"Next level abaya RGB, menyala abayaku," tulis akun tersebut.

Viral baju RGB

Dalam video itu, terlihat seorang wanita sedang menunjukkan baju Lebarannya yang nampak mewah dengan model abaya. Bila dilihat sekilas, abaya berwarna putih itu terlihat simple namun tetap mewah dengan aksen bordir emas. Dia memadukan tampilannya dengan high heels warna putih.

Baju abaya ini terlihat biasa seperti baju pada umumnya. Namun ketika wanita itu mematikan lampu, ternyata baju ini memancarkan lampu yang hanya terlihat dalam kondisi gelap.

Rupanya baju abaya tersebut glow in the dark. Aksen bordir berwarna emas pada abaya itu berubah menjadi garis lampur yang berubah warna menjadi merah, hijau dan biru. Sementara itu pada bagian beltnya menyala warna merah.

Wanita itu nampak percaya diri menunjukkan abaya glow in the dark-nya. Kalau dilihat, baju dengan banyak lampu ini vibesnya kayak bus telolet yah? Berani coba pakai gak nih pas momen Lebaran?

"Mana yang shimmer? Masih kalah sama baju Lebaran saya," demikian tulisan caption yang disematkan pada video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/194/3128380/pakai_baju_baru_disebut_bisa_buang_sial_menurut_feng_shui_ini_5_alasannya-Dqdn_large.jpg
Feng Shui Sebut Pakai Baju Baru Dapat Buang Sial, Ini 5 Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/194/3126073/ini_tren_baju_lebaran_2025_untuk_pria_apa_saja-9DLm_large.jpg
Ini Tren Baju Lebaran 2025 untuk Pria, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/194/3126042/ifc_ungkap_tren_busana_lebaran_2025_untuk_wanita_warna_mocha_mousse_hingga_bahan_lace_mendominasi-d4XO_large.jpg
IFC Ungkap Tren Busana Lebaran 2025 untuk Wanita, Warna Mocha Mousse hingga Bahan Lace Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/194/3125466/5_inspirasi_gaya_outfit_lebaran_ala_selebritis_indonesia_yuk_cek-1PfT_large.jpg
5 Inspirasi Gaya Outfit Lebaran ala Selebritis Indonesia, Yuk Cek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/194/3121091/potret_inspirasi_baju_lebaran_ala_korea-McYs_large.jpg
5 Potret Inspirasi Baju Lebaran ala Korea, Baju Oversize hingga Kaftan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/194/3120256/11_tren_warna_baju_lebaran_yang_stylish_2025_salah_satunya_coklat_mahogany-7Git_large.jpg
11 Tren Warna Baju Lebaran yang Stylish 2025, Salah Satunya Coklat Mahogany
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement