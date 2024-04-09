Potret Prilly Latuconsina Masak untuk Lebaran, Kali Ini Bikin 6 Menu Sekaligus

MENJELANG Hari Lebaran, Prilly Latuconsina kembali membagikan momen masak besar menu khas Lebaran untuk keluarganya. Prilly memang gemar memasak dan kerap melakukannya jelang lebaran.

Melalui akun Instagram pribadinya, Prilly Latuconsina terlihat sedang memasak rendah di wajan yang sangat besar. Perempuan berdarah Sunda Ambon ini mengaku bahwa menu Lebaran tahun ini agak berbeda dari tahun tahun sebelumnya.

"Masak untuk satu RT dimulai. Hari ini menunya beda sama tahun kemarin dan banyak request," tulis Prilly Latuconsina di Instagram @prillylatucinsona96.

Pemain film Budi Pekerti ini akan memasak sebanyak 6 menu dan itu semua dilakukan oleh dirinya sendiri. "Jadi ada 6 menu yang akan dimasak termasuk makanan penutup segala," ungkap Prilly Latuconsina.

Menariknya, meski sedang diberikan tugas negera oleh keluarganya Prilly Latuconsina masak besar untuk Lebaran sambil bekerja. "Namun tetep dikejar meeting @sinemaku.pictures sebelum besok lebaran. Doakan bisa multitasking yaaa," tutup Prilly Latuconsina.