Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Prilly Latuconsina Masak untuk Lebaran, Kali Ini Bikin 6 Menu Sekaligus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |20:05 WIB
Potret Prilly Latuconsina Masak untuk Lebaran, Kali Ini Bikin 6 Menu Sekaligus
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

MENJELANG Hari Lebaran, Prilly Latuconsina kembali membagikan momen masak besar menu khas Lebaran untuk keluarganya. Prilly memang gemar memasak dan kerap melakukannya jelang lebaran.

Melalui akun Instagram pribadinya, Prilly Latuconsina terlihat sedang memasak rendah di wajan yang sangat besar. Perempuan berdarah Sunda Ambon ini mengaku bahwa menu Lebaran tahun ini agak berbeda dari tahun tahun sebelumnya.

Prilly Latuconsina

"Masak untuk satu RT dimulai. Hari ini menunya beda sama tahun kemarin dan banyak request," tulis Prilly Latuconsina di Instagram @prillylatucinsona96.

Pemain film Budi Pekerti ini akan memasak sebanyak 6 menu dan itu semua dilakukan oleh dirinya sendiri. "Jadi ada 6 menu yang akan dimasak termasuk makanan penutup segala," ungkap Prilly Latuconsina.

Menariknya, meski sedang diberikan tugas negera oleh keluarganya Prilly Latuconsina masak besar untuk Lebaran sambil bekerja. "Namun tetep dikejar meeting @sinemaku.pictures sebelum besok lebaran. Doakan bisa multitasking yaaa," tutup Prilly Latuconsina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/611/3154632/prilly_latuconsina-j5CV_large.jpg
Bangga! Prilly Latuconsina Dapat Penghargaan di ASEAN PR Excellence Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144520/tips_mengecilkan_perut_ala_prilly_latuconsina_gak_bisa_instan_ya-QGqh_large.jpg
Tips Mengecilkan Perut ala Prilly Latuconsina: Gak Bisa Instan Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/612/3118551/prilly_latuconsina_sibuk_syuting_selama_ramadhan_tak_ada_bukber_bareng_pacar-irZa_large.jpg
Prilly Latuconsina Sibuk Syuting Selama Ramadhan, Tak Ada Bukber Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/612/3087492/pendidikan_prilly_latuconsina_artis_yang_dihujat_usai_ungkapan_soal_wanita_independen-bSnc_large.jpg
Pendidikan Prilly Latuconsina, Artis yang Dihujat usai Ungkapan soal Wanita Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/194/3086495/potret_prilly_latuconsina_tampil_cantik_dengan_perut_rata-DCtf_large.jpg
3 Potret Prilly Latuconsina di Pemotretan Terbaru, Tampil Cantik dengan Perut Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/612/3074921/prilly_latuconsina-0XRj_large.jpg
Prilly Latuconsina Ultah ke-28, Pamer Body Goals Makin Menyala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement