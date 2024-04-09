Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Benda Aneh Menggantung di Mobil saat Mudik Lebaran 2024, Netizen Auto Ngezoom!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |15:00 WIB
Viral Benda Aneh Menggantung di Mobil saat Mudik Lebaran 2024, Netizen Auto Ngezoom!
Aksi unik pemudik. (Foto: TikTok @ahmad.al.ghazi)
A
A
A

PERJALANAN mudik Lebaran 2024 mencapai puncaknya hari ini, Selasa (9/4/2024). H-1 jelang Lebaran kerap dipilih untuk mencegah kemacetan, dengan harapan semua pemudik tiba di kampung halaman sebelumnya.

Nah, di momen mudik Lebaran akan selalu saja ada hal unik terjadi di jalanan. Mulai dari kemunculan tulisan kocak yang dipasang pemudik di motor hingga 'konde' atau barang bawaan yang ditempatkan di atas mobil dengan berbagai ukuran.

Terbaru muncul video mobil mudik Lebaran 2024 yang memperlihatkan barang bawaan mudik sangat besar ditempatkan di atas mobil. Luar biasanya si pemilik kendaraan mampu menempatkan benda besar itu tanpa goyang atau takut jatuh.

Halaman:
1 2 3
      
