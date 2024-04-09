Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Babe Cabita Miliki Firasat Meninggal Dunia, Ngaku Telah Mempersiapkan Diri

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |13:12 WIB
Babe Cabita Miliki Firasat Meninggal Dunia, Ngaku Telah Mempersiapkan Diri
Babe Cabita meninggal dunia. (Foto: Instagram @babecabiita)
A
A
A

BABE Cabita sudah berusaha melawan penyakit langka yang menyerang tubuhnya. Namun kehendak Tuhan tak bisa diganggu gugat, ia dinyatakan meninggal dunia hari ini, Selasa (9/4/2024).

Banyak orang mengaku kehilangan atas meninggalnya Babe Cabita. Doa kebaikan tercurah untuk almarhum di media sosial, bahkan kata 'Babe Cabita' langsung menjadi trending topik pagi ini. Di sisi lain, kita tahu bersama bahwa Babe Cabita tidak pasrah begitu saja dengan penyakit langka anemia aplastik yang menyerangnya.

Dia berusaha sedemikian rupa untuk bisa sembuh. Bahkan, di salah satu konten Instagram @babecabiita, dia sempat merasa bahagia karena sudah boleh keluar dari rumah sakit. Perubahan gaya hidup pun dijalani Babe Cabita setelah itu.

Dirawat di rumah sakit pada Juni 2023 sempat membuat Babe Cabita berpikir bahwa hidupnya tidak akan lama lagi di dunia ini. Dia pun mempersiapkan diri untuk meninggal dunia dengan cara yang baik.

Babe Cabita

Halaman:
1 2
      
