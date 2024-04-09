Babe Cabita Sempat Miliki Firasat Meninggal Dunia, Minta Sang Istri Jual Barang Kesukaannya

KOMIKA Babe Cabita mengembuskan napas terakhirnya pada hari Selasa (9/4/2024) pukul 06.38 WIB pagi. Kabar duka ini tampak begitu mengejutkan sahabat sekaligus para penggemarnya.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita sempat berjuang melawan penyakit langka yang diidapnya yaitu Anemia Aplastik. Kondisi tersebut membuat tubuhnya berhenti untuk memproduksi sel darah baru yang cukup. Penyakit ini biasanya bisa berkembang akibat adanya kerusakan sumsum tulang.

Bahkan dia pun sempat memangkas rambut kribonya yang sangat identik demi mempermudah pengobatannya. Saat menghadiri podcast bersama Deddy Corbuzier, Babe Cabita sempat mengaku dirinya menyuruh sang istri, Zulfati Indraloka untuk menjual semua barang-barang kesukaannya.

“Aku tuh udah sampai bilang ke istri untuk jual semua hobi-hobi aku. Jual itu vespa, karena gak bakal keurus nanti,” ujar Babe dikutip dari podcast Close The Door di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Selasa (9/4/2024).

Dia menyatakan bahwa dirinya sempat mengira barang-barang tersebut tidak ada yang mengurus lagi, sehingga lebih baik dijual dan uangnya bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga.

Walaupun selama menjalankan pengobatan Babe Cabita telah memiliki asuransi untuk memperingan biaya, namun dirinya tetap memikirkan bahwa keluarganya tetap membutuhkan pemasukan uang untuk kebutuhan hidup.

“Supaya ada duit masukan itu satu, karena kan asuransi sebetulnya udah aman untuk cover penyakit, itu udah aman,” katanya.

Mendengar jawaban tersebut, Deddy Corbuzier sontak bertanya kepada Babe Cabita bahwa dirinya sempat mengira akan meninggal dalam waktu yang dekat. Babe Cabita menjawab bahwa dirinya sempat berpikir bahwa waktunya sudah tak lama lagi.