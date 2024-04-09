Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Tukang Gosok Ini Sediakan Layanan Keliling

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |11:00 WIB
Viral, Tukang Gosok Ini Sediakan Layanan Keliling
Jasa gosok keliling. (Foto: Instagram @sudutpayakumbuh)
JASA setrika pakaian atau tukang gosok dilakoni oleh sejumlah orang demi mendapatkan rezeki yang halal. Tapi, tukang gosok satu ini memiliki cara yang unik dalam menawarkan jasanya.

Seperti diketahui, jasa setrika biasanya ditawarkan berbarengan dengan usaha laundry. Mengingat alat-alat yang digunakan cukup banyak dan rumit, maka mengerjakannya di sebuah toko atau rumah menjadi cara yang paling tepat.

Tapi berbeda dengan tukang gosok satu ini yang menawarkan jadanya dengan berkeliling menggunakan sepeda motor. Usahanya pun diberi nama 'Gokil' alias gosok keliling yang membuatnya semakin unik.

Video yang memperlihatkan tukang gosok keliling itu diunggah oleh akun Instagram @sudutpayakumbuh. Di mana terlihat seorang ibu-ibu sedang menyetrika sebuah pakaian pada sebuah meja yang disusun di bagian belakang motor. Dalam video itu terlihat sebuah skuter matik terpasang meja yang dijadikan tempat untuk menyetrika.

Gosok keliling

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
