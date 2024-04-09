Babe Cabita Sempat Umroh Bareng Istri Sebelum Meninggal Dunia

KOMEDIAN Babe Cabita telah pergi untuk selama-lamanya. Almarhum meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06.38 WIB di RS Mayapada Lebak Bulus.

Babe Cabita dengan nama asli Priya Prayogha Pratama dikenal sebagai komika yang sangat menghibur. Candaannya tidak pernah menyinggung orang lain, serta sosoknya dikenal ramah dan sayang keluarga maupun orang terdekatnya.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita terpantau menjalani ibadah umroh di Tanah Suci bareng istri, Fati Indraloka. Momen itu dibagikan sang istri di Instagram @fatiyw pada 7 Januari 2024. Dalam foto tersebut, Babe Cabita tampak tersenyum seraya sang istri berdiri di sampingnya memegang erat tangan almarhum.