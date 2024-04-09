Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perlukah Vaksin Influenza atau Covid-19 Sebelum Mudik Lebaran 2024?

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |09:00 WIB
Perlukah Vaksin Influenza atau Covid-19 Sebelum Mudik Lebaran 2024?
Vaksin influenza dan Covid-19 diperlukan saat mudik? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ANTUSIASME masyarakat di Indonesia untuk mudik Lebaran sudah sangat besar. Bahkan di berbagai titik pun sudah mulai dipadati oleh para pemudik. Namun beberapa waktu terakhir banyak masyarakat yang mengeluh sakit, mulai dari batuk pilek, flu Singapura yang menyerang anak, demam, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

Perubahan cuaca yang sangat ekstrim membuat sistem kekebalan imun tubuh menjadi menurun. Pantas saja tubuh menjadi mudah terserang berbagai penyakit. Lantas, di tengah-tengah munculnya berbagai masalah kesehatan dan pergerakan masyarakat yang masif dengan mudik, apakah masyarakat perlu untuk vaksin influenza atau Covid-19 sebelum mudik?

Menanggapi hal tersebut, Pakar Kesehatan masyarakat yang juga epidemiolog dr. Atmarita MPH menjelaskan bahwa pemudik tidak perlu untuk vaksin influenza ataupun Covid-19 apabila sudah mendapatkan tiga sampai empat kali vaksin Covid-19.

“Harusnya nggak ya. Kalau sudah 3-4 kali vaksin waktu Covid dulu, nggak perlu lagi,” kata dr. Atmarita melalui keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Vakisn Covid-19

Meski begitu, kehadiran flu Singapura yang sebagian besar kasusnya menyerang anak-anak perlu menjadi perhatian khusus selama mudik Lebaran. Penyakit flu Singapura ini biasanya ditandai dengan adanya lesi di telapak tangan, telapak kaki, dan mulut.

Penyebaran virusnya pun sangat cepat jika berkontak langsung dengan anak yang mengidap flu Singapura. Melihat mobilitas masyarakat yang sangat besar selama mudik Lebaran berlangsung, dr. Atmarita ikut menyoroti kasus flu Singapura yang bisa saja menjadi pandemi jika masyarakat tak waspada.

“Tapi saya dengar ada flu Singapore yang perlu vaksin lagi. Hanya ini belum jadi pandemi dan pemerintah belum ada peringatan ya. Ini kalau mau dikaitkan dengan mudik lebaran bisa saja jadi pandemi,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement