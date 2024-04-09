Apakah Virus B Herpes Bisa Diobati? Ini Penjelasan Epidemiolog

BELAKANGAN ini muncul kembali Virus B yang menyerang seorang pria asal Hong Kong. Meski virus ini bukan virus yang baru, tetapi Virus B ini cukup langka dan bisa menyebabkan kematian.

Menurut Epidemiolog dari Griffith University, dr. Dicky Budiman, Virus B ini juga dikenal dengan istilah Virus B atau Type B Herpes Virus. Bahkan virus ini telah ditemukan sejak 1932 dan baru muncul kembali beberapa waktu terakhir.

Lantas, jika virus lama, apakah orang yang terinfeksi Virus B bisa diobati? Dokter Dicky Budiman menjelaskan hingga saat ini masih belum tersedia obat untuk mengobati infeksi tersebut.

Biasanya para dokter hanya melaksanakan terapi antiviral sebagai pilihan untuk mengendalikan infeksi virus yang ada dalam tubuh. Namun terapi tersebut pun tidak bisa dalam waktu sebentar.

“Saat ini belum ada obat untuk infeksi Herpes B Virus pada manusia, kecuali sifatnya terapi antiviral yang bisa cukup lama,” tutur dr. Dicky Budiman kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (9/4/2024).

Terapi antiviral pun harus dilakukan secara tuntas dan dalam waktu lama, hal ini karena Virus B yang telah masuk ke dalam tubuh berpotensi untuk aktif kembali jika tak segera dilakukan terapi antiviral.

“Karena ada potensi Virus B ini sebetulnya nggak bener-bener hilang tapi dia bisa reaktivasi atau bisa aktif lagi,” ujarnya.

Oleh karenanya, seseorang yang terinfeksi Virus B sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan agar lebih cepat mendapatkan terapi. Sehingga tingkat ketahanan hidupnya bisa meningkat sebanyak 80 persen.

Virus ini dapat menyebar melalui gigitan, cakaran atau kontak langsung dengan cairan tubuh dari monyet Macaca. Bahkan Virus B ini bisa bertahan di permukaan kering selama enam jam lamanya.

Adapun beberapa langkah penanggulangan utama yang bisa dilakukan pasien yang baru saja berkontak langsung dengan monyet Macaca. Dokter Dicky Budiman menyarankan untuk segera membersihkan paparan dari monyet tersebut.