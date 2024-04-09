Babe Cabita Idap Anemia Aplastik Sebelum Meninggal, Yuk Kenali Penyebabnya

KOMIKA Babe Cabita alias Priya Prayogha Pratama meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit langka bernama anemia aplastik, Selasa (9/4/2024), pukul 06.38 WIB di RS Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Perjalanan penyakit Babe Cabita sangat luar biasa. Menurut informasi yang beredar, awalnya Babe Cabita diduga demam berdarah akibat trombositnya rendah. Namun, setelah pemeriksaan lebih lengkap, ia didiagnosis anemia aplastik.

Anemia aplastik adalah suatu kondisi tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah baru. Itu membuat pasien lelah dan lebih rentan terhadap infeksi serta pendarahan tidak terkontrol.

Penyebab anemia aplastik, penyakit yang diderita Babe Cabita sebelum meninggal dunia, menurut laporan Mayo Clinic adalah sel induk di tulang sumsum rusak, yang mengakibatkan tulang sumsum menjadi kosong (aplastik) atau hanya mengandung sedikit sel darah (hipoplastik).

Padahal normalnya sel induk di tulang sumsum itu menghasilkan cukup sel darah, mulai dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit.

Kenapa sel induk di tulang sumsum bisa rusak?

Diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel induk di tulang sumsum.

Itu kenapa anemia aplastik disebut juga sebagai penyakit autoimun. Faktor lain yang menyebabkan sel induk rusak dan mempengaruhi produksi sel darah antara lain:

1. Perawatan medis yang melibatkan radiasi dan kemoterapi

Terapi melawan kanker ini membunuh sel kanker memang, tapi terapi ini juga dapat merusak sel sehat, termasuk sel induk di tulang sumsum. Anemia aplastik dapat menjadi efek samping sementara dari pengobatan ini.

2. Paparan bahan kimia beracun

Bahan kimia beracun, seperti yang digunakan dalam pestisida dan insektisida serta benzena dalam bensin telah dikaitkan dengan anemia aplastik. Jenis anemia ini mungkin membaik jika pasien menghindari paparan berulang terhadap bahan kimia tersebut.

3. Penggunaan obat-obatan tertentu

Beberapa obat seperti yang digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis dan beberapa antibiotik dapat menyebabkan anemia aplastik.

4. Gangguan autoimun

Gangguan autoimun di mana sistem kekebalan menyerang sel-sel sehat, termasuk sel induk di tulang sumsum.