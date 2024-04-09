Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Anemia Aplastik, Penyakit Langka yang Dialami Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:10 WIB
Mengenal Anemia Aplastik, Penyakit Langka yang Dialami Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia
Babe Cabita meninggal dunia. (Foto: Instagram @babecabiita)
KOMEDIAN Babe Cabita meninggal dunia hari ini, Selasa (9/4/2024), pukul 06.38 WIB di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Babe Cabita meninggal dunia usia melawan penyakit langka anemia aplastik. Penyakit itu sudah diderita almarhum sejak Juni 2023. Awalnya, Babe Cabita diduga sakit demam berdarah akibat trombositnya rendah.

Kepergian Babe Cabita untuk selama-lamanya tentu menyisakan luka dan duka bagi banyak orang. Meski begitu, perjuangannya melawan penyakit langka sudah selesai sehari menjelang Lebaran 2024.

Penyakit langka anemia aplastik yang diderita Babe Cabita adalah suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh berhenti memproduksi sel darah baru. Kondisi ini membuat pasien lelah dan lebih rentan terhadap infeksi, serta pendarahan yang tidak terkontrol.

      
