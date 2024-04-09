Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Anemia Aplastik yang Diderita oleh Babe Cabita

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |18:48 WIB
Mengenal Penyakit Anemia Aplastik yang Diderita oleh Babe Cabita
Ilustrasi penyakit anemia aplastik yang diderita Babe Cabita (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGENAL penyakit anemia aplastik yang diderita oleh Babe Cabita. Adapun komika yang memiliki nama asli Priya Prayogha Pratama menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada, Lebakbulus, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2023) pagi WIB.

Kabar ini diketahui melalui unggahan instagram rekan sesama komika, Oki Rengga.

"Innalillahi wa Inna Ilaihi rajiun, telah meninggal anak, adik, suami, ayah kami Priya Prayogra Pratama Bin Irsyad Tanjung (Babe Cabita), hari ini 9 April 2024 pukul 06.38 WIB di RS Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan," isi tulisan di foto yang diunggah oleh Oki Rengga.

Berikut mengenal penyakit anemia aplastik yang diderita oleh Babe Cabita:

Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat langka dan serius dan dapat menyerang siapapun pada usia berapapun. Bahkan penyakit ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan terus memburuk seiring berjalannya waktu.

Babe cabita

Penyebab paling umum terjadinya anemia aplastik adalah karena sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel induk di sumsum tulang. Sel induk di sumsum tulang ini adalah yang bertugas untuk menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, maupun trombosit yang baru.

Saat terkena anemia aplastik, maka sel induk tersebut mengalami kerusakan. Hal ini membuat sumsum tulang menjadi kosong (aplastik) atau hanya mengandung sedikit sel darah (hipoplastik).

Halaman:
1 2
      
