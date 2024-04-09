Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Virus B yang Ramai di Hong Kong, Ini Gejala dan Cara Penyebarannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |21:00 WIB
Mengenal Virus B yang Ramai di Hong Kong, Ini Gejala dan Cara Penyebarannya
Monyet liar di Hong Kong sebarkan virus B. (Foto: Freepik.com)
PEMERINTAH Hong Kong belum lama ini melaporkan bahwa pihaknya telah menemukan kasus infeksi virus langka yang menyerang seorang pria berusia 37 tahun. Virus ini dikenal dengan Virus B atau Type B Herpes Virus. Meskipun langka, virus ini juga bisa mengancam keselamatan nyata mereka yang terinfeksi virus ini.

Bahkan pada kasus pertama yang ada di Hong Kong ini, pria tersebut sempat mengalami penurunan kesadaran hingga melalui kondisi kritis. Epidemiolog dari Griffith University, dr. Dicky Budiman mengungkapkan bahwa gejala yang muncul apabila seseorang terinfeksi virus B ini yaitu flu, demam, nyeri otot, kelelahan, dan sakit kepala.

Adapun beberapa gejala tambahan yang bisa saja muncul seperti pembengkakan kelenjar getah bening, hingga rasa mual dan muntah.

“Adapun gejala yang muncul seperti flu, demam, nyeri otot, kelelahan, dan nyeri kepala. Tapi ada juga gejala tambahan lain seperti pembengkakan kelenjar getah bening, mual, muntah, bahkan nyeri perut pun ada,” kata dr. Dicky Budiman kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (9/4/2024).

Monyet

