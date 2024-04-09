Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Komedian Babe Cabita Bakal Dimakamkan di TPU Cirendeu Usai Salat Asar

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:02 WIB
Komedian Babe Cabita Bakal Dimakamkan di TPU Cirendeu Usai Salat Asar
Babe Cabita meninggal dunia. (Foto: Instagram @babecabiita)
A
A
A

KOMEDIAN Priya Prayogra Pratama atau akrab disapa Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Kabar duka tersebut, sebelumnya disampaikan oleh rekan Babe Cabita, Kevin Kautsar melalui akun Instagram miliknya @kevinkauts_.

Dalam postingan tersebut dia mengabarkan berita duka melalui sebuah percakapan singkat. Diduga percakapan tersebut berasal dari pihak keluarga, sekaligus rencana pemakaman Babe Cabita hari ini di tempat pemakaman umum (TPU) Cirendeu, Ciputat Timur Tangerang Selatan.

Babe Cabita

"Dimakamkan hari ini setelah salat asar di pemakaman umum Cirendeu kec.Ciputat Timur Tangerang Selatan," tulis pesan singkat diunggah Kevin Kautsar dikutip pada Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/481/3049288/deswita-maharani-ungkap-penyebab-ibu-mertuanya-meninggal-dunia-xFXcBNds0d.jpg
Deswita Maharani Ungkap Penyebab Ibu Mertuanya Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/481/3049278/kabar-duka-ibunda-fery-maryadi-tutup-usia-di-umur-79-tahun-lRrupK9iBk.jpg
Kabar Duka, Ibunda Fery Maryadi Tutup Usia di Umur 79 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/481/3046527/aktor-senior-otig-pakis-meninggal-dunia-usai-berjuang-melawan-kanker-rektum-QkauCQp26n.jpg
Aktor Senior Otig Pakis Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Kanker Rektum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/481/3034078/mantan-gitaris-seventeen-hendro-jarot-nugroho-meninggal-dunia-bwHSv4xH7T.jpg
Mantan Gitaris Seventeen Hendro Jarot Nugroho Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028242/hadiah_untuk_zhang_zhi_jie-gdsx_large.jpeg
Cerita Haru Penggemar Zhang Zhi Jie Tak Sempat Berikan Hadiah untuk Idolanya, Meninggal Usai Pertandingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/481/3016330/chua-kotak-ungkap-penyebab-ayah-mertua-meninggal-dunia-sempat-dirawat-2-minggu-di-rumah-sakit-GcrDjXnvmZ.jpg
Chua Kotak Ungkap Penyebab Ayah Mertua Meninggal Dunia, Sempat Dirawat 2 Minggu di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement