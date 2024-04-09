Komedian Babe Cabita Bakal Dimakamkan di TPU Cirendeu Usai Salat Asar

KOMEDIAN Priya Prayogra Pratama atau akrab disapa Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Kabar duka tersebut, sebelumnya disampaikan oleh rekan Babe Cabita, Kevin Kautsar melalui akun Instagram miliknya @kevinkauts_.

Dalam postingan tersebut dia mengabarkan berita duka melalui sebuah percakapan singkat. Diduga percakapan tersebut berasal dari pihak keluarga, sekaligus rencana pemakaman Babe Cabita hari ini di tempat pemakaman umum (TPU) Cirendeu, Ciputat Timur Tangerang Selatan.

"Dimakamkan hari ini setelah salat asar di pemakaman umum Cirendeu kec.Ciputat Timur Tangerang Selatan," tulis pesan singkat diunggah Kevin Kautsar dikutip pada Selasa (9/4/2024).