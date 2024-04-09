Resep Opor Ayam Kampung Ramah Anak, Tanpa Cabai Tetap Nikmat

OPOR merupakan menu identik yang biasa disajikan di Hari Raya Idul Fitri. Opor paling enak jika disantap dengan ketupat, lontong, atau nasi.

Menikmati opor paling enak dengan cita rasa pedas. Tambahan kerupuk dan sambal kentang jadi pelengkap pada menu ini. Namun bagi yang punya anak, masak opor dengan rasa pedas bikin mereka susah makan.

Nah, berikut resep opor ayam kampung ramah anak, seperti dilansir dari akun TikTok @qodridio.

Bahan:

Ayam kampung 1 ekor

Santan 2 liter (2 butir kelapa tua)

Bumbu halus

Kunyit 1 ruas