HOME WOMEN FASHION

4 Inspirasi Baju Lebaran ala Gisel, Pas untuk Ngerumpi Sambil Halalbihalal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:11 WIB
4 Inspirasi Baju Lebaran ala Gisel, Pas untuk Ngerumpi Sambil Halalbihalal
Baju Lebaran ala Gisella Anastasia. (Foto: Instagram)
A
A
A

GISELLA Anastasia atau biasa dipanggil Gisel memang kerap berpenampilan menarik. Ibu satu anak ini tidak melulu tampil seksi loh, beberapa pakaiannya kerap elegan dan juga menampilkan sisi feminin.

Penampilannya ini pun bisa jadi ide inspirasi untuk baju lebaran. Jika merasa terlalu kasual, tidak ada salahnya outfit ini digunakan kala halalbihalal dengan teman teman di Hari Lebaran.

Lewat akun Instagram pribadinya @gisel_la, ada beberapa outfit yang digunakan mantan istri Gading Marten lebih sederhana namun tetap dan mudah untuk ditiru.

Atasan dan Rok Putih

Gisella Anastasia

Putih memiliki arti suci, umumnya baju putih memang identik dengan perayaan hari Lebaran. Memakai dress putih dapat memberikan kesan sederhana namun elegan.

Penampilan ini juga sangat cocok untuk jalan-jalan atau sekedar nongkrong bersama teman. Sedangkan untuk alas kaki, kamu bisa gunakan heels atau sneakers jika ingin tampil sporty.

Dress di Atas Lutut

Gisella Anastasia

Masih didominasi warna putih, dress di atas lutut dengan motif kotak-kotak ini mudah kamu tiru. Untuk kamu yang berhijab bisa dipadukan dengan rok bewarna chinos atau warna biru, agar semakin membuat penampilanmu semakin kece.

