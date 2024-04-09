Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi Baju Lebaran ala Vincent Rompies, Cocok untuk Halalbihalal dengan Teman

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:07 WIB
5 Inspirasi Baju Lebaran ala Vincent Rompies, Cocok untuk Halalbihalal dengan Teman
Vincent Rompies. (Foto: Instagram)
A
A
A

VINCENT Rompies dikenal dengan gaya berpakaiannya yang simple, maskulin, dan trendi. Meski menginjak usia kepala empat, namun gayanya tetap fashionable dan kerap jadi inspirasi banyak orang.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan inspirasi outfit ala Vincent Rompies yang cocok dipakai untuk Lebaran. Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Kece dengan flanel

Vincent Rompies

Gaya kece Vincent Rompies pakai flanel ini bisa jadi inspirasi. Anda bisa pakai flanel warna terang dengan inner putih. Kemudian padukan dengan jeans dan boots warna coklat. Gaya Vincent ini bikin tampilan makin keren.

Simple dengan kemeja pink

Vincent Rompies

Outfit Vincent Rompies memang tidak pernah salah. Memakai kemeja putih dengan inner hitam juga bikin tampilan dia tetap macho. Style ini bisa Anda pakai di Lebaran dan dipadukan dengan chino serta sneakers. Tambahkan aksesori topi dan kacamata untuk menunjang penampilan.

Tampil vintage

Vincent Rompies

Vincent Rompies juga kerap tampil dengan gaya vintage. Seperti di foto ini dia memakai kemeja broken white dipadukan dengan chino pants dan sneakers. Dia menambahkan topi abu-abu pada tampilannya. Keren abis!

Halaman:
1 2
      
