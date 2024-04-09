Tips Pakai Baju Lebaran 2024 Shimmer Anti-Norak, Wajib Tahu

LEBARAN 2024 dimeriahkan dengan baju shimmer. Kata shimmer sendiri diberikan oleh netizen, karena mengacu pada material busana yang mengkilap.

Tapi, siapa sangka kalau kain shimmer itu memang ada dan memiliki ciri khas mengkilap, mentereng, dan bertekstur halus. Nah, agar tampilan Lebaran 2024 Anda tidak terlalu mainstream, artikel ini wajib dibaca sampai selesai.

Menurut Owner Batique, Dea Rachma Septia, baju shimmer memang banyak sekali diminta di Lebaran 2024. Entah dari mana awalnya tren ini muncul, tapi tidak bisa dipungkiri material shimmer akhirnya banyak dipakai untuk baju Lebaran.

"Baju shimmer yang lagi rame itu, memang beneran banyak dicari orang. Makanya, beberapa brand bikin edisi baju Lebaran dengan material shimmer yang khas itu," kata Dea saat ditemui MNC Portal di acara Ramadan Runway di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Di kesempatan itu, Dea menjelaskan bahwa material shimmer sejatinya punya 'grade' di pasaran. Artinya, ada semacam jenjang kualitas dari kain tersebut. Kalau yang murah biasanya bahannya kaku, tidak lentur. Ini yang bikin tampilan baju seperti pakai kertas atau tidak natural.

Sedangkan, bahan shimmer yang bagus itu yang gampang diatur, bisa dipola sedemikian rupa, dan lembut. "Kalau tampilan kasat mata seperti warna sih kurang lebih sama," terangnya.

Lantas, bagaimana tips pakai baju shimmer di Lebaran 2024 supaya gak norak dilihat orang-orang? "Kalau dari saya pribadi, pilih baju shimmer yang tidak full shimmer. Artinya, kain shimmer dipakai hanya untuk aksen mempercantik bukan total-looks," jelas Dea.