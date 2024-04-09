5 Ide Baju Lebaran ala Reza Rahadian, Bikin Makin Karismatik

SIAPA yang tidak kenal dengan Reza Rahadian? Aktor terbaik Indonesia ini selalu mencuri perhatian lewat setiap perannya di film.

Tak hanya aktingnya yang keren, gaya berpakaian aktor satu ini juga kerap jadi sorotan. Sebab dia selalu tampil stylish dan berkarisma di berbagai kesempatan. Bentuk tubuh yang proporsional dan paras yang tampan membuat ia cocok memakai outfit apapun.

Termasuk, dalam pemilihan baju yang cocok yang dipakai untuk Lebaran. Kali ini MNC Portal akan merangkum ide outfit Lebaran ala Reza Rahadian, seperti dilansir dari Instagram @officialpilarez.

Simple dengan kemeja putih

Tampilan baju putih saat Lebaran jadi favorit banyak orang. Kalau Anda berencana memakai kemeja putih bisa coba ala Reza Rahadian ini. Anda bisa pakai kemeja crop dipadukan dengan celana bahan velvet. Untuk kemejanya gulung lengan hingga di atas pergelangan tangan. Meski simple namun tetap ada statement pada bagian celana.

All white

Gaya kece Reza Rahadian pakai all white ini juga bisa jadi Inspirasi. Anda bisa pakai kemeja putih dipadukan dengan celana warna broken white. Tampilan ini cocok dipakai untuk sholat Ied.

Kemeja motif

Tampilan stylish Reza Rahadian memakai kemeja putih motif dipadukan dengan celana mustard. Simple tapi tetap karismatik.