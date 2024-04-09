Inspirasi Baju Lebaran ala Prilly Latuconsina, Feminin dan Elegan

TAMPIL kece dan stylish memang pilihan, banyak tampilan kece yang bisa Anda tiru salah satunya adalah Prilly Latuconsina. Pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini selalu memiliki penampilan yang stylish dalam berbagai momen.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum inspirasi outfit Lebaran ala Prilly Latuconsina. Gaya ini cocok untuk Anda yang memiliki tubuh mungil namun tetap kece dengan dress. Berikut ulasannya dari Instagram @prillylatuconsina96.

Cantik dengan dress warna dusty

Kalau Anda ingin tampil lebih feminin saat Lebaran, bisa coba pakai dress warna dusty seperti yang dipakai Prilly Latuconsina. Dress ini menggunakan material organza dengan detail payet sehingga memberi kesan mewah. Untuk tampilan rambutnya sendiri cukup digerai dan diberi hiasan jepit rambut.

Cantik dengan kaftan

Kaftan jadi busana favorit para wanita saat Lebaran. Anda bisa pakai kaftan warna sage. Percantik tampilan Anda dengan rambut yang disanggul modern dan makeup flawless. Jangan lupa tambahkan high heels dan beberapa aksesori agar tampilan Anda makin cantik.

Mewah dengan dress warna biru

Tampilan mewah ala Prilly di Hari Rata, dia memakai dress warna biru denim dengan aksen lace di bagian bawahnya. Dress model vintage ini nampak mewah dengan aksen payet dan pleated di bahu. Untuk tampilan rambutnya sendiri, Anda bisa styling model sanggul modern.