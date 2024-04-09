Rekomendasi Baju Lebaran ala AHY, Tampil Gagah dengan Baju Koko dan Peci

TREN baju lebaran terus berkembang setiap tahunnya. Bila Anda masih bingung mencari inspirasi baju lebaran pria yang pas, gaya politikus, Agus Harimukti Yudhoyono ini bisa jadi pilihan yang tepat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ini selalu tampil gagah di setiap kesempatan. Outfit suami Annisa Pohan ini juga selalu sleek dan rapi.

Sementara itu, inspirasi baju lebaran ala AHY ini juga bisa mengikuti tren yakni warna biru yang kini tengah hits. Banyak busana anak mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu yang didominasi warna biru. Yuk intip dilansir Instagram, @agusyudhoyono dan @annisayudhoyono.

Gagah dengan Baju Koko dan Peci

Gaya pertama ialah busana muslim baju koko yang dipadukan dengan peci berwarna hitam. Outfit AHY ini begitu cocok dikenakan saat lebadan.

Baju tersebut memiliki aksen garis biru di bagian tengahnya sehingga memberikan sentuhan warna. Inspirasi baju lebaran ala AHY ini pas dipakai untuk menyambut hari yang fitri.

Kece Tampil dengan Kemeja Batik

Tak ada salahnya mengenakan kemeja batik di hari lebaran nanti. Seperti yang dikenakan AHY ini. Ia tampil gagah dengan kemeja batik bernuansa biru dan kehijauan. Kemeja tersebut begitu memberikan kesan gagah dan cocok dikenakan saat hari raya.

Outfit Nuansa Biru yang Teduh

AHY dan sang istri Annisa Pohan juga gemar mengenakan busana warna biru disetiap kesempatan. Gaya ini bisa jadi inspirasi baju lebaran Anda dengan perpaduan warna biru yang teduh.

AHY terlihat mengenakan kemeja biru tua bercorak yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Outfit ini juga memberikan kesan rapi dan gagah pada penampilannya.