HOME WOMEN LIFE

5 Potret Petenis Cantik Marta Kostyuk, Wajah Manisnya Bikin Jatuh Cinta

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |06:07 WIB
5 Potret Petenis Cantik Marta Kostyuk, Wajah Manisnya Bikin Jatuh Cinta
Petenis Cantik Marta Kostyuk. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARTA Kostyuk merupakan petenis asal Ukraina yang lahir dari keluarga pencinta tenis. Ayahnya, Kostyuk yang merupakan direktur Antey Cup turnamen tenis junior di Kyiv, sedangkan ibunya Talina Beiko yang merupakan pemain tenis profesinal.

Berkat kerja kerasnya, dia pun akhirnya berhasil tampil di Grand Slam di AS Terbuka 2020. Ia berhasil mencapai putaran ketiga Grand Slam untuk kedua kalinya di Flushing Meadows.

Atlet cantik asal Ukraina tersebut selain sukses berkarier di dunia tenis, ia juga aktif di sosial media salah satunya Instagram. Lewat akun @martakostyuk dia sering membagikan potret penampilannya tersebut.

Mencolok dengan Outfit Merah

Marta Kostyuk

Pada potret pertamanya Marta Kostyuk tampil mencolok dengan mengenakan long dress merah saat berada di Melbourne, Australia. Dipadukan dengan make up looknya yang terkesan bold membuat ia semakin terlihat menggoda.

Kece saat Berlibur di Monaco

Marta Kostyuk

Marta Kostyuk terlihat tampil kece saat ia sedang berlibur di Monte-Carlo, Monaco dengan mengenakan blazer knit berwarna cream yang dipadukan dengan celana denim serta ditambah dengan sling bag yang tampak terlihat stylish.

Tampil Casual namun Tetap Trendy

Marta Kostyuk

Di potret selanjutnya Marta Kostyuk tampil casual dengan mengenakan outer berwarna putih yang dipadukan dengan inner warna senada serta dilengkapi dengan mengenakan kacamata hitam yang membuatnya terkesan trendy.

Halaman:
1 2
      
