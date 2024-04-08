Toilet Sultan di SPBU Benda Cicurug Sukabumi Diserbu Pemudik, Jadi Tempat Selfie

TOILET mewah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-433-03 di Jalan Nasional Sukabumi-Bogor, tepatnya di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, diserbu pemudik yang ingin istirahat sambil mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraannya.

Toilet yang berbeda dengan toilet SPBU lainnya, dari mulai keramik lantai dan dinding sudah memberikan kesan mewah. Lalu terdapat cermin kaca yang simple elegan di atas wastafel dan ornamen hiasan pot bunga dengan sorotan cahaya dari lampu gantung dan lampu dinding, menambahkan kesan mewah bagi yang melihatnya.

Tidak hanya bersih dan terawat, toilet sultan ini juga menebarkankan aroma harum ketika kita masuk ke dalamnya. Tidak ada kesan jorok saat kita akan buang air kecil maupun besar, nyaman seperti saat kita masuk ke toilet yang berada di hotel berbintang.

Para pemudik yang masuk ke toilet sultan tersebut, tidak hanya ingin buang hajat, tapi banyak juga di antaranya yang melakukan selfie atau sekedar mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphonenya.

Salah satu pemudik yang menikmati fasilitas toilet sultan, Andi Lenardi (30) yang menggunakan sepeda motor yang membonceng anak dan istrinya, mengatakan dirinya sehari-hari tinggal di daerah Bogor dan saat ini akan mudik ke rumah orang tuanya di daerah Cibadak.

"Perjalanan (menempuh waktu) 3 jam dari Bogor, tadi berangkat jam sembilan. Saya sih sering isi bensin di sini, cukup memuaskan mulai dari pelayanannya ataupun fasilitas-fasilitasnya, perbandingan di tempat lain di sini bagus lah," ujar Andi kepada MNC Portal Indonesia.

Pemudik lain, Rizal Aziz (24) karyawan di Bekasi Timur mengatakan, dia akan mudik ke kampung halamannya di Desa Mangkalaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. SPBU Benda ini merupakan tempat istirahat bagi dirinya saat mudik ke Sukabumi ataupun saat balik ke Bekasi Timur.