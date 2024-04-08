Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Toilet Sultan di SPBU Benda Cicurug Sukabumi Diserbu Pemudik, Jadi Tempat Selfie

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |23:00 WIB
Toilet Sultan di SPBU Benda Cicurug Sukabumi Diserbu Pemudik, Jadi Tempat Selfie
Toilet sultan di SPBU Benda diserbu pemudik. (Foto: MPI/ Dharmawan Hadi)
A
A
A

TOILET mewah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-433-03 di Jalan Nasional Sukabumi-Bogor, tepatnya di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, diserbu pemudik yang ingin istirahat sambil mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraannya.

Toilet yang berbeda dengan toilet SPBU lainnya, dari mulai keramik lantai dan dinding sudah memberikan kesan mewah. Lalu terdapat cermin kaca yang simple elegan di atas wastafel dan ornamen hiasan pot bunga dengan sorotan cahaya dari lampu gantung dan lampu dinding, menambahkan kesan mewah bagi yang melihatnya.

Tidak hanya bersih dan terawat, toilet sultan ini juga menebarkankan aroma harum ketika kita masuk ke dalamnya. Tidak ada kesan jorok saat kita akan buang air kecil maupun besar, nyaman seperti saat kita masuk ke toilet yang berada di hotel berbintang.

Para pemudik yang masuk ke toilet sultan tersebut, tidak hanya ingin buang hajat, tapi banyak juga di antaranya yang melakukan selfie atau sekedar mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphonenya.

Toilet Sultan

Salah satu pemudik yang menikmati fasilitas toilet sultan, Andi Lenardi (30) yang menggunakan sepeda motor yang membonceng anak dan istrinya, mengatakan dirinya sehari-hari tinggal di daerah Bogor dan saat ini akan mudik ke rumah orang tuanya di daerah Cibadak.

"Perjalanan (menempuh waktu) 3 jam dari Bogor, tadi berangkat jam sembilan. Saya sih sering isi bensin di sini, cukup memuaskan mulai dari pelayanannya ataupun fasilitas-fasilitasnya, perbandingan di tempat lain di sini bagus lah," ujar Andi kepada MNC Portal Indonesia.

Pemudik lain, Rizal Aziz (24) karyawan di Bekasi Timur mengatakan, dia akan mudik ke kampung halamannya di Desa Mangkalaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. SPBU Benda ini merupakan tempat istirahat bagi dirinya saat mudik ke Sukabumi ataupun saat balik ke Bekasi Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement