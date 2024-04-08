Ubah Profil Picture di Instagram, Paras Gibran Rakabuming Raka Disebut Mirip Kim Soo Hyun

ANAK kedua Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka tampak pendiam. Namun di balik itu dia merupakan sosok yang kocak, terutama di media sosial.

Celetukan-celetukan spontannya tak jarang membuat banyak netizen ngakak dan ingin berkomentar. Seperti baru-baru ini, ayah dua anak itu kembali menjadi sorotan karena mengubah profil picture di Instagram @gibran_rakabuming.

Tak menggambarkan sosok anak presiden dan seorang pejabat, Gibran justru mengubah foto profilnya dengan wajahnya yang kocak.

Tampak Gibran menunjukkan wajah cemberut dengan mata yang sayu. Bila dilihat, sepertinya foto ini adalah foto lamanya. Namun yang menarik, Gibran mengunggah tangkapan layar beberapa komentar. Terlihat netizen mengomentari foto profil suami dari Selvi Ananda itu.

Hal yang bikin kocak adalah paras Gibran di foto ini disebut mirip aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun.

"Kim Soo Hyun versi Indonesia," tulis akun @rizkaa***

"Kok aku merasa mas Gibran mirip Kim Soo Hyun ya," tulis @dpr_bl***

Gibran pun membalas komentar netizen itu dan membenarkan dirinya mirip aktor pemain drama Queen of Tears itu.

"Iya memang," tulis Gibran dalam balasannya di komentar.

Gibran mengaku bangga setelah mendapat pujian dari netizen karena mengubah profil picture Instagram.

"Nggak salah pilih profile picture," tulis Gibran.

Postingan tersebut tentu saja langsung diserbu netizen dengan berbagai komentar.

"Semua tergantung mindset mas," tulis @egi***