5 Potret Cantik Zara Putri Ridwan Kamil saat Berhijab

INTIP 5 potret cantik Zara Putri Ridwan Kamil saat berhijab. Adapun namanya menjadi viral dikarenakan memutuskan untuk melepas hijab. Keputusan gadis 19 tahun itu jelas menuai sorotan dari netizen.

Ia mengaku keputusan tersebut telah didiskusikan bersama keluarganya. Banyak yang menyayangkan keputusan perempuan yang kerap disapa Zara itu.

Beberapa netizen pun penasaran mengenai potret cantik Zara Putri Ridwan Kamil saat berhijab. Apalagi, komentar warganet memuji kecantikan Zara saat menggunakan hijab.

Selain itu Zara sendiri cukup lihai dalam berpenampilan. Termasuk untuk memadu-padankan hijabnya.

Berikut 5 potret cantik Zara Putri Ridwan Kamil saat berhijab:

1. Cantik dengan balutan baju wisuda





Zara berpose seorang diri memperlihatkan ijazah kelulusannya. Senyum dari wajah Zara menjadi bahagia tersendiri bagi sang Ibunda.

Apalagi, dia mengenakan baju hitam yang membuatnya tampak cerah

2.Kenakan pakaian musim dingin





Dalam posting-an kali ini, Zara mengenakan hijab pashmina yang sebelah sisinya hanya digantungkan ke pundak. Perpaduan warna yang serasi membuatnya terlihat sangat cantik.