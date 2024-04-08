Viral Penampilan Perdana Zara Anak Ridwan Kamil Tanpa Hijab, Tampilkan Rambut Pirang

ANAK kedua Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Camillia Laetitia Azzahra alias Zara, memang memutuskan untuk melepas hijabnya. Belum beberapa lama keputusan itu diambil, wajahnya tanpa hijab pun beredar di internet.

Sebelumnya, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, gadis 19 tahun ini mengumumkan melepas hijab yang selama ini ia kenakan. Keputusan ini pun mendapat persetujuan dari sang ibu, meskipun tidak mendapat dukungan penuh.

Kini foto Zara tanpa hijab pun beredar seperti yang diunggah di akun Instagram @rumpi_gosip. Dalam unggahan itu terlihat sang ibunda, Atalia Praratya melakukan mirror selfie dengan dua orang lainnya.

Di waktu bersamaan, Zara juga tersambung lewat video call. Alhasil penampilan Zara tanpa hijab pun terkuak.

Setelah di zoom, Zara memiliki rambut yang dicat warna pirang atau blonde namun masih menyisakan warna hitam di bagian atas rambutnya. Dalam foto tersebut, Zara juga menggunakan kacamata dan tersenyum seolah sadar ikut berfoto bersama.