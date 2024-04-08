Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Mitos Seputar Gerhana Matahari Total

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |14:54 WIB
Deretan Mitos Seputar Gerhana Matahari Total
Mitos gerhana matahari di berbagai negara. (Foto: Freepik.com)
GERHANA matahari total akan terjadi hari ini, 8 April 2024. Gerhana Matahari total ini nantinya hanya bisa disaksikan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Gerhana Matahari total sendiri merupakan fenomena alam yang cukup jarang terjadi. Di balik penjelasan astronominya, banyak pula deretan mitos yang menyertai terjadinya gerhana Matahari. Mitos-mitos ini pun berkembang dan berbeda-beda di setiap negara.

Tak jarang muncul kisah-kisah gaib yang dipercaya sebagian orang saat gerhana Matahari total terjadi. Lantas, apa saja sederet mitos saat gerhana Matahari total yang dipercaya di berbagai negara? Berikut informasinya dilansir National Geographic, Senin (8/4/2024).

1. Menelan Api

Banyak budaya menjelaskan gerhana, baik Matahari maupun Bulan, adalah momen saat setan atau hewan memakan matahari atau bulan.

“Bangsa Viking melihat sepasang serigala langit mengejar Matahari atau Bulan,” kata E. C. Krupp, direktur Observatorium Griffith di Los Angeles, California.

Gerhana Matahari

Di Vietnam, mitos yang dipercaya saat gerhana Matahari total ialah katak dianggap tengah memakan bulan atau matahari. Sementara masyarakat suku Kwakiutl di pantai barat Kanada percaya bahwa mulut surga memakan Matahari atau bulan saat terjadi gerhana.

2. Penyihir Gerhana

Mitos lainnya saat gerhana Matahari total ialah mengenai penyihir gerhana. Nancy Maryboy, presiden Indigenous Education Institute di Pulau San Juan, Washington mengatakan orang-orang di banyak budaya membuat keributan untuk menakuti setan yang dianggap menelan bulan.

Orang-orang juga memukul panci dan wajan atau bermain drum untuk menghilangkan apa pun yang menelan Matahari atau Bulan.

3. Pencurian Surga

Mitos lainnya yang juga dipercaya saat gerhana Matahari ialah pencurian surga. Mitologi gerhana Korea percaya adanya anjing api yang mencoba mencuri Matahari atau Bulan.

Konon, anjing api ini selalu berusaha mencuri Matahari dan Bulan yang dianggap sebagai bola. Mitos yang dipercaya setiap kali para anjing itu menggigit salah satu bola tersebut, terjadilah gerhana.

Halaman:
