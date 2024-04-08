Begini Tips Menjaga Berat Badan ketika Mudik dan Rayakan Lebaran

KETIKA Mudik dan Merayakan Lebaran, salah satu yang tidak terlewatkan adalah kuliner yang dihidangkan di atas meja. Kuliner tersebut tentunya kaya akan santan yang membuat berat badan kita mudah bertambah.

Dokter Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salama membagikan beberapa tips menjaga berat badan ideal yang bisa diterapkan masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Fitri 2024.

"Langkah pertama yang saya sarankan adalah dengan berbagi makanan dan minuman lezat kepada saudara, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita,” kata Ngabila seperti dilansir dari Antara.

Ngabila mengatakan, dengan berbagi makanan dengan orang lain, kita juga bisa menjaga pola makan dengan mengonsumsinya secukupnya. Usahakan setiap makanan dalam porsi kecil untuk mengatasi rasa penasaran Anda terhadap rasanya.

Pertama, usahakan isi piring Anda dengan setengah porsi karbohidrat dan suplemen, lalu sayur dan buah. "Usahakan makan lima porsi sayur dan buah sehari. Tiga kali saat makan besar dan dua kali snack di antara waktu makan besar,” ujarnya.

Jika Anda menikmati makanan atau minuman yang tersedia, usahakan juga menghindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Misalnya saja santan, minyak, mentega, tepung terigu, kue, minuman kemasan bahkan soda.

Tips berikutnya yang bisa diterapkan masyarakat adalah menghindari rasa lapar mata atau emosi berlebihan saat menyantap makanan. Ngabila menjelaskan, kenikmatan tersebut hanya bisa dirasakan sesaat melalui pengecap mulut.

Dalam hal pengendalian berat badan, disarankan agar setiap orang rajin memantau berat badannya setiap hari. Pada saat yang sama, orang sakit dan mereka yang berusia di atas 40 tahun dapat rutin memeriksakan tekanan darah, gula darah, dan kolesterolnya minimal tiga hari sekali.