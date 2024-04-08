5 Tips Kenali Uang Palsu, Awas Nyelip di Antara Uang Lebaran

MENJELANG hari raya Idul Fitri peredaran uang palsu memang kerap mengalami peningkatan. Biasanya pecahan-pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu menjadi mata uang yang banyak dipalsukan.

Oleh karena itu, Anda pun harus jeli melihat kulitas uang tersebut. Berikut beberapa cara untuk mengenali uang palsu saat lebaran, seperti dilansir dari Natco Credit Union.

Rasakan Kertasnya

Cara pertama ialah merasakan kertas uang tersebut. Mata uang asli biasanya dicetak di atas kertas khusus yang memiliki tekstur dan nuansa berbeda. Seharusnya terasa agak kasar saat disentuh, tidak halus atau mengilap seperti kertas printer biasa.

Periksa Watermark

Memastikan watermark juga penting untuk mendeteksi uang palsu. Pegang uang kertas menghadap lampu untuk melihat apakah ada watermark atau penanda khusus.

Watermark adalah gambar atau pola samar yang terlihat saat Anda mendekatkan uang kertas ke cahaya. Watermark harus sesuai dengan potret pada uang kertas.