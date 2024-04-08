Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Cocok Jadi Pesan untuk Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:12 WIB
10 Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Cocok Jadi Pesan untuk Lebaran
Ucapan Lebaran. (Foto: Freepik)
A
A
A

HARI raya Idul Fitri sudah di depan mata. Mengirimkan ucapan di hari lebaran bisa menjadi jembatan untuk menjalin tali silaturahmi kepada saudara dan kerabat.

Ucapan untuk hari lebaran ini pun bisa berkesan bagi siapa saja yang mendapatkannya. Untuk itu, tak ada salahnya untuk menyiapkan ucapan lebaran yang bijak dan penuh makna.

Bila sulit merangkai kata-kata indah untuk ucapan hari raya Idul Fitri ini, tak perlu khawatir. MNC Portal Indonesia kali ini akan memberikan sederet ucapan untuk hari raya Idul Fitri yang cocok untuk jadi pesan manis di momen lebaran nanti.

Berikut 10 ucapan hari raya Idul Fitri yang bijak dan penuh makna dilansir Economic Times.

1. Idul Fitri! Semoga hari raya Idul Fitri ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam hidup Anda.

2. Semoga Idul Fitri penuh kebahagiaan, penuh cinta, tawa, dan kebersamaan. Idul Fitri!"

3. Di hari istimewa ini, saya ucapkan selamat Idul Fitri yang penuh berkah, penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Idul Fitri!

4. Semoga berkah ilahi memberi Anda kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran. Idul Fitri!

5. Semoga rahmat dan berkah Allah tercurah kepada Anda dan keluarga di hari yang baik ini. Idul Fitri!

6. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Anda dan keluarga. Idul Fitri!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/612/3128050/oleh_oleh-knKt_large.jpg
5 Oleh-Oleh Khas Cianjur, Cocok Jadi Buah Tangan Usai Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/194/3127851/shireen_sungkar-TXyG_large.jpg
Inspirasi Model Baju Lebaran Timeless ala Selebritis yang Bisa Dipakai Kapan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/612/3127709/5_ide_dekorasi_rumah_islami_yang_bikin_suasana_jadi_adem-xP4L_large.jpg
5 Ide Dekorasi Rumah Islami yang Bikin Suasana Jadi Adem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126739/perayaan_idul_fitri_di_berbagai_negara_mana_yang_lebih_menarik-3HX2_large.jpg
Perayaan Idul Fitri di Berbagai Negara, Mana yang Lebih Menarik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/194/3127669/6_aksesoris_elegan_ini_bikin_penampilanmu_makin_kece_saat_lebaran-kNHR_large.jpeg
6 Aksesoris Elegan Ini Bikin Penampilanmu Makin On Point saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/298/3127633/10_makanan_yang_dinantikan_saat_lebaran-zv50_large.jpg
10 Makanan yang Tak Pernah Absen dan Selalu Dinantikan saat Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement