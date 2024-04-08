10 Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Cocok Jadi Pesan untuk Lebaran

HARI raya Idul Fitri sudah di depan mata. Mengirimkan ucapan di hari lebaran bisa menjadi jembatan untuk menjalin tali silaturahmi kepada saudara dan kerabat.

Ucapan untuk hari lebaran ini pun bisa berkesan bagi siapa saja yang mendapatkannya. Untuk itu, tak ada salahnya untuk menyiapkan ucapan lebaran yang bijak dan penuh makna.

Bila sulit merangkai kata-kata indah untuk ucapan hari raya Idul Fitri ini, tak perlu khawatir. MNC Portal Indonesia kali ini akan memberikan sederet ucapan untuk hari raya Idul Fitri yang cocok untuk jadi pesan manis di momen lebaran nanti.

Berikut 10 ucapan hari raya Idul Fitri yang bijak dan penuh makna dilansir Economic Times.

1. Idul Fitri! Semoga hari raya Idul Fitri ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam hidup Anda.

2. Semoga Idul Fitri penuh kebahagiaan, penuh cinta, tawa, dan kebersamaan. Idul Fitri!"

3. Di hari istimewa ini, saya ucapkan selamat Idul Fitri yang penuh berkah, penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Idul Fitri!

4. Semoga berkah ilahi memberi Anda kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran. Idul Fitri!

5. Semoga rahmat dan berkah Allah tercurah kepada Anda dan keluarga di hari yang baik ini. Idul Fitri!

6. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Anda dan keluarga. Idul Fitri!