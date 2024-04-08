Adu Isi Hampers Lebaran Nia Ramadhani dengan Nagita Slavina yang Jomplang

ADU isi hampers Lebaran Nia Ramadhani dengan Nagita Slavina yang jomplang. Keduanya sempat memamerkan paket spesial untuk para karyawannya melalui akun media sosialnya.

Adapun netizen pun merinci adu isi hampers Lebaran Nia Ramadhani dengan Nagita Slavina yang jomplang. Untuk paket Lebaran yang dibuat oleh istri Raffi berbentuk tote bag dengan banyak isiannya.

Akun TikTok @alis.kariani menulis,"Bingkisan Lebaran 2024 dari kantor Rans Entertainment. Alhamdulilah," sebagai keterangan rekaman yang dibagikan Rabu, 3 April 2024. Awalnya, klip tersebut memperlihatkan tas bertuliskan "RANS" di bagian luarnya.

Ia kemudian memperlihatkan isi hamper berupa sembako, mulai dari teh celup, SKM, gula, ragam biskuit, sirup, kopi, sampai minyak goreng, dengan nilai diduga Rp250 ribu per paket.

Sedangkan hampers Nia Ramadhani untuk sahabat dan keluarga dekatnya adalah berupa makanan rendang.

Meskipun hanya memberikan hampers berisikan makanan, namun hampers tersebut dibungkus dengan amat cantik menggunakan tas berwarna hijau yang menambah kesan mewah.

Selain itu, Nagita Slavina tersebut memilih desainer Sapto Djojokartiko untuk merancang baju Lebarannya dengan sang istri, Rafathar dan Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung. Penampilan keempatnya menggunakan baju lebaran dari Sapto Djojokartiko dibagikan sendiri melalui unggahan beberapa potret di akun Instagram sang desainer.