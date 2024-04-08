5 Potret Petenis Cantik Sorana Cirstea, Kulit Eksotis Bikin Makin Seksi

SORANA Mihaela Cirstea merupakan petenis profesional asal Rumania. Dia menjadi pemain Rumania pertama yang mencapai final tur Ruxandra Dragomir pada Juni tahun 2000.

Hasil terbaiknya termasuk gelar di German Junior Open 2005 dengan mengalahkan Erika Zanchetta di final. Kemudian ia juga mencapai final WTA pertamanya di Budapest, sebagai pemain kualifikasi di ajang Tier III.

Tidak hanya prestasinya yang mejadi sorotan, Sorana Cirstea juga dikenal oleh publik karena parasnya yang cantik dan memiliki bodygoals. Berikut beberpaa potret dirinya seperti dilansir dari akun Instagram miliknya @soranacirstea.

Casual dengan Jaket Sporty

Pada potret pertama Sorana Cirstea terlihat sedang berpose candid dengan mengenakan jaket sporty berbahan parasut berwarna kuning pastel yang dipadukan dengan dress hijau muda tampak tertulis pada postingannya ia sangat jatuh cinta dengan warna pakaian tersebut.





Kulit Eksotis

Sorana Cirstea tampil anggun saat sedang berada di Dubai sebelum ia terbang ke AS untuk turnamen, tampak ia terlihat sangat manis dengan kulitnya yang eksotis serta mengenakan mini dress berwarna biru muda yang ditambah dengan membawa pouch mini sebagai pelengkapnya.

Tampil Elegan dengan Blazer Oversize

Di potret selanjutnya Sorana Cirstea tampak sedang bersiap untuk makan malam, ia terlihat sangat elegan dengan mengenakan outfit blazer oversize berwarna hitam yang dipadukan dengan inner mini dress berwarna putih ditambah dengan mengenakan sepatu boots putih serta shoulder bag berlian sebagai pemanisnya.