HOME WOMEN HEALTH

Kakak Melitha Sidabutar Sebut sang Adik Didiagnosa Gagal Jantung

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |01:00 WIB
Kakak Melitha Sidabutar Sebut sang Adik Didiagnosa Gagal Jantung
Melitha Sidabutar. (Foto:Instagram @melithatricia)
A
A
A

RONALD Sidabutar mengungkapkan kepergian sang adik Melitha Sidabutar disebabkan oleh gagal jantung, sebelumnya telah diagnosis oleh pihak dokter. Hal itu disampaikan Ronald saat ditemui di rumah duka Carolus di kawasan Salemba, Jakarta Pusat Senin 8 April 2024.

"Melitha dirawat di RS. Eka Hospital tadi pagi enggak lama, lalu berpulang dan untuk diagnosa dokter itu gagal jantung, itu dari dokter," kata Ronald kepada awak media.

Ronald menceritakan sebelum adiknya berpulang, pihak keluarga telah membawa Melitha ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Namun takdir berkata lain, kini perempuan berusia 23 tahun itu telah dinyatakan meninggal dunia.

Melitha Sidabutar

"Saya abangnya Melitha, memang benar Melitha telah berpulang tadi di jam 10 pagi. Keluarga yang ditinggalkan masih merasa sedih, kami minta teman media memberikan dukungan dalam doa saja," tutur Ronald.

