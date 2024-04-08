Penyanyi Melitha Sidabutar Meninggal Dunia di Usia 23 Tahun

KABAR duka datang dari dunia musik tanah air. Penyanyi Melitha Sidabutar meninggal dunia pada Senin (8/4/2024). Melitha mengembuskan napas terakhirnya di usia 23 tahun.

Kabar tersebut pertama kali diketahui dari label yang menaunginya, Impact Music Indonesia lewat postingannya di Instagram. Impact Music Indonesia mengunggah poster foto Melitha sekaligus ucapan duka atas meninggalnya almarhum.

“I’m loving memory of Melitha Patricia Sidabutar 08.01.2001-08.04.2024. You will be missed forever,” tulis keterangan Impact Music Indonesia dikutip dari akun Instagram resmi @impactmusicindonesia, Senin (8/4/2024).

Melalui keterangan unggahan tersebut diketahui bahwa jenazah Melitha disemayamkan di Rumah Duka Carolus. Nantinya akan dilaksanakan ibadah penghiburan pukul 19.00 untuk melepas kepergian Melitha sekaligus menghibur keluarga yang ditinggalkan.

"Selamat Jalan Melitha, bersama Tuhan Yesus di surga mulia. Rumah duka Carolus ibadah penghiburan oleh Gereja @gti.tiberias 19.00. Mari berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan," tulis keterangan unggahan akun @impactmusicindonesia

Sebagai informasi, Melitha Sidabutar mulai dikenal publik mengikuti Indonesian Idol bersama kembarannya, Melisha Sidabutar. Kembaran Melitha, yakni Melisha Sidabutar diketahui meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020. Usai kepergian saudara kembarnya, Melitha dikenal sebagai penyanyi rohani.

(Leonardus Selwyn)