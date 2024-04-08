4 Pantai Cantik di Tanjung Lesung, Cocok buat Liburan Lebaran Bersama Keluarga

LIBUR panjang lebaran tak hanya digunakan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar, tapi juga suka dijadi momen untuk mengajak keluarga jalan-jalan ke tempat wisata.

Beberapa tempat wisata yang biasa diserbu wisatawan setelah lebaran, terutama masyarakat sekitar Jabodetabek, ialah pergi ke pantai di daerah Pandeglang, yaitu Pantai Carita dan Pantai Anyer.

Namun, biasanya kedua tempat tersebut penuh sesak wisatawan sejak H+2 lebaran. Di mana biasanya sudah terjadi kerumunan bak semut sejak pagi. Alhasil, membuat pengalaman rekreasi keluarga di pantai pun menjadi kurang maksimal.

Solusi agar bisa terhindari dari kondisi itu, pilihan bisa diarahkan ke Tanjung Lesung yang kebetulan berada di Pandeglang Banten.

Tanjung Lesung merupakan kawasan wisata terintegrasi yang telah dikenal sebagai big playground seluas 1.500 hektare terdekat dari Jakarta dan berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

Ya, berlabel big playground Tanjung Lesung menawarkan berbagai aktivitas seru dan wisata pantai untuk keluarga yang ingin pergi ke pantai. Tercatat ada empat pantai yang bisa kamu datangi di Tanjung Lesung.

Direktur Utama Tanjung Lesung Poernomo Siswoprasetijo memprediksi jumlah kunjungan wisatawan pada libur lebaran tahun 2024 ini akan naik sekitar 80 – 90 persen dari jumlah biasanya.

Lantas, apa saja pantai cantik yang bisa dieksplor di Tanjung Lesung? Berikut ulasan selengkapnya.

1. Pantai Lalassa

Pantai ini merupakan destinasi utama wisatawan datang ke Tanjung Lesung. Karena di Pantai Lalassa ini merupakan lokasi beach club atau pusat olahraga air Tanjung Lesung. Sehingga, di Pantai Lalassa para wisatawan tak hanya bisa berenang di pantai ini, tapi juga bisa bermain kegiatan olahraga air, seperti naik banana boat, jetski, atau stand up paddle board.

Selain itu, Pantai Lalassa dengan posisinya berada di sebelah Barat Tanjung Lesung yang berdekatan dengan pulau lain, wisatawan bisa melakukan aktivitas yang tak kalah seru, seperti jelajah pulau, mancing, maupun mengajak anak-anak melihat ke pusat konservasi penyu dan terumbu karang. Di mana para orangtua bisa menjadikan momen liburan keluarga juga momen memberikan edukasi untuk anak-anak mereka.

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

- Aktivitas: berenang di pinggir pantai, jetski, banana bout, donut bout, kayaking, glass kayaking, snorkeling, diving, jelajah pulau dan stand up paddle board, ATV, konservasi penyu dan terumbu karang.

- Fasilitas umum: restoran, toilet, dan diving centre.

- Larangan: buang sampah sembarangan dan berenang di tengah pantai.

2. Pantai Tanjung Lesung Beach Hotel Resort

Keunggulan dari pantai Tanjung Lesung Beach Hotel Resort ialah pasirnya putih dan airnya paling jernih dibanding tiga pantai lain di Tanjung Lesung plus paling landai dengan gelombang air yang relatif tenang.

Sehingga, pantai di Tanjung Lesung Beach Hotel Resort relatif aman bagi keluarga dan ramah bagi anak-anak.

Selain itu, di Pantai Tanjung Lesung Beach Hotel Resort ini juga hadir dengan fasilitas yang lengkap yang nyaman untuk keluarga berkumpul, yaitu taman, gazebo, kolam berenang private, playground. Di mana membuat anak-anak betah berlama-lama di sana. Sayangnya, pantai ini hanya bisa digunakan khusus bagi tamu yang menginap di Tanjung Lesung Beach Hotel Resort.

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

- Aktivitas: berenang di pinggir pantai, main pasir, yoga, menikmati sunset dan sunrise berlatar anak Gunung Krakatau.

- Fasilitas: restoran, taman, gazebo, kolam berenang private, toilet dan tempat mandi, playground anak-anak (basket, tenis meja, badminton) dan naik sepeda listrik

Larangan: buang sampah sembarangan dan berenang di tengah pantai.